Dal M5S comunicati a raffica su atti della Giunta Gualtieri

Sono pervenuti alla nostra redazione numerosi comunicati di esponenti del M5S su atti e proposte della Giunta Gualtieri.

Li riportiamo qui di seguito.

Roma, Ferrara (M5S): “Gualtieri lamenta mancanza personale? Con Raggi fatto tanto”

“Oggi in Commissione Pnrr il sindaco ha lamentato la mancanza di personale in Roma Capitale.

Che è un problema enorme, certo, però non è che sia spuntato dal nulla. Quando siamo arrivati con la consiliatura Raggi, ci siamo ritrovati un buco di programmazione di più di dieci anni. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo portato a termine un concorso che (nonostante i boicottaggi a fini politici da alcuni partiti, tra cui il Pd) alla fine ha visto assumere circa 6000 persone. Oggi lo stesso Gualtieri ha ammesso di aver trovato in eredità una grandissima predisposizione di progetti, e questo ci ha fatto molto piacere.

Dopo l’ultimo concorsone, abbiamo indetto un altro bando, lo abbiamo chiuso in tre mesi e ora abbiamo le graduatorie: parliamo di 1600 persone da assumere tra amministrativi, tecnici e dirigenza. Ora serve accelerare per concludere l’iter, senza aspettare necessariamente due anni. Questo sì sarebbe utile a Roma, non la scappatoia dei contratti determinati, che non fanno altro che creare precariato. Se anche si facessero, devono essere in subordine alle procedure concorsuali, che stabilizzano le persone e danno loro un futuro.

Gualtieri, tra l’altro, è stato Ministro. Quando doveva decidere i tempi del turn over degli Enti locali, assegnò a Milano delle capacità assunzionali migliori di quelle di Roma. Ora dovrebbe almeno recuperare, e farsi portavoce presso il Governo per avere una deroga per la Capitale.

Poi sicuramente servono altri concorsi, su questo non c’è dubbio. Io mi aspetto chiarezza e trasparenza sulle procedure di qualsiasi assunzione, magari istituendo un osservatorio che scongiuri qualsiasi tipo di illegalità. Per essere ancora più propositivo, abbiamo in bilancio circa 20 milioni di euro per i requisiti minimi di progettualità, e sarebbe utile fare un lavoro in Commissione Pnrr su questa opportunità.

I romani nutrono grandi aspettative sul nostro lavoro: dobbiamo fare di tutto per non deluderli”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e membro della Commissione speciale Pnrr Paolo Ferrara.

Pnrr, Ferrara (M5S): “Oggi in commissione chiederò al sindaco Gualtieri come intende procedere per non veder svanire i fondi per Roma”

“A Roma siamo al paradosso. E’ in arrivo una pioggia di soldi per la Capitale, con quasi 1,2 miliardi da attingere dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Peccato che a Roma Capitale manchi la forza lavoro per mettere a terra i progetti e aggiudicarsi i bandi del Pnrr: non c’è il personale negli uffici che legge, istruisce e lavora le pratiche. Così la Capitale d’Italia rischia di vedere svanire queste risorse: i troppi uffici sguarniti rendono ancora più impegnativa la sfida della progettazione. Roma deve trovare assolutamente le risorse umane per aggiudicarsi i bandi del Pnrr, magari attingendo a tutto il personale in graduatoria dell’ultimo concorsone bandito dall’amministrazione Raggi e voluto in particolare dall’ex assessore al personale Antonio De Santis: poi non dicano che nessuno li aveva avvisati per tempo! Oggi, a tal proposito, parteciperò alla prima riunione della nuova commissione speciale sul Pnrr che vedrà il sindaco Gualtieri partecipare con la sua relazione illustrativa: gli chiederò quali azioni ha intenzione di intraprendere per non veder svanire l’aggiudicazione di questi fondi”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara (M5S).

Rifiuti, Diaco (M5S): “Gualtieri ci ripensi su impianti anaerobici, spreca soldi Pnrr”

“Gualtieri e Alfonsi hanno iniziato malissimo la loro avventura sui rifiuti e rischiano di finirla pure peggio. Entro pochi giorni devono presentare i progetti per i territori di Cesano e Casal Selce, da finanziare con i fondi del Pnrr. Contro il parere di tante associazioni ambientaliste, vogliono realizzare due impianti a digestione anaerobica, strutture che notoriamente andranno a impattare in negativo sull’ecosistema.

Eppure per quelle zone avevamo già pensato a due impianti, programmandoli con l’Amministrazione Raggi: sono a compostaggio aerobico, più sostenibili e di minor impatto sulla Natura. Basterebbe non stravolgere i nostri progetti e continuare un iter che era già in via di conclusione. Il Pd non sprechi per pura ideologia l’occasione offerta del Pnrr: è ancora in tempo per correggere la rotta”.

Così in una nota Daniele Diaco, consigliere capitolino M5S e vicepresidente della commissione Ambiente.

Canili, Diaco (M5S): “Ponte Marconi e Muratella in condizioni pietose, a Gualtieri e Alfonsi non interessa per nulla il benessere animale”

“Dopo 15 anni di gestioni improprie abbiamo spezzato logiche di affidamenti diretti procedendo, proprio come richiesto dall’Anac, a bandi puliti e trasparenti per i canili della Capitale, che adesso sono gestiti da persone corrette e che sanno fare il loro mestiere. Inoltre abbiamo ristabilito un numero congruo di cani ospiti dei ricoveri. Oggi però c’è grande confusione su quello che l’amministrazione intende fare e su quello che sta facendo: a causa dell’inerzia della Asl regionale di competenza, i canili di Ponte Marconi e Muratella infatti sono in condizioni pietose, fatiscenti e per nulla o poco sicuri per i loro ospiti a quattrozampe. Tanto che è sceso in campo anche il ministero della Salute, che fa sapere come nei ricoveri comunali della Muratella e di Ponte Marconi siano compromessi gravemente la salute e il benessere degli animali e si renda necessaria una profonda ristrutturazione delle strutture. Invece di pensare ai massimi sistemi e a creare il maxi ospedale veterinario occorre intanto risistemare e rendere dignitoso quello che già c’è. Ma temiamo che a Gualtieri e alla sua assessora Alfonsi poco o nulla importi della salute e del benessere degli animali, per questo gli attuali ricoveri capitolini sono in siffatte condizioni sanitarie”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5s).

Ambiente, Diaco (M5S): “Appena insediati, abbiamo trovato Ama in rosso, sistema rifiuti al collasso e Servizio Giardini ridotto all’osso”

“Il sindaco Gualtieri si lamenta di aver trovato Roma ferma. Ma la realtà è ben altra cosa da quello che il primo cittadino racconta e vuole far credere ai cittadini romani. Quando siamo entrati noi quasi sei anni fa, dal punto di vista ambientale abbiamo trovato Ama in rosso e con i bilanci falsificati dal 2003. Sì, avete capito bene: ci abbiamo messo un po’ a correggere 13 anni di bilanci falsi. Ma poi li abbiamo approvati con un risanamento da 250 milioni di euro e abbiamo approntato un piano industriale da 340 milioni di euro: tutto ovviamente certificato e messo sui conti. Il sistema dei rifiuti inoltre era al collasso e senza impianti per gli sbocchi della raccolta. Il Servizio Giardini era completamente depauperato, senza bandi, senza fondi, senza uno stralcio di progetto, senza operatori da mettere in campo. Ecco cosa invece abbiamo lasciato noi all’attuale amministrazione: due mega accordi da 100 milioni di euro per tre anni sullo sfalcio e sulle potature, al via le assunzioni di nuovi giardinieri, acquisto di nuovi mezzi (camioncini, camion, trattori, bracci meccanici, trincie, falciatrici e chi più ne ha più ne metta). Capiamo il diverso orientamento politico, ma dal sindaco ci saremmo aspettati più riconoscenza che attacchi faziosi e strumentali”.

Così in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5s).

Pnrr, De Santis (LcR): “Roma rischia di perdere i fondi senza personale che lavora e istruisce i progetti”

“E’ in arrivo una pioggia di soldi per la Capitale, quasi 1,2 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Roma proverà ad aggiudicarseli partecipando ai bandi del Pnrr già in campo: per alcuni dei quali si corre già contro il tempo, essendo in chiusura. Oggi Gualtieri mette le mani avanti e dichiara quali siano i problemi per raggiungere questi obiettivi: manca la forza lavoro per mettere a terra i progetti, non c’è il personale negli uffici che legge, istruisce e lavora le pratiche.

Lo ripeto da anni e avevo ragione a battere su questo tasto. Proprio per questo, come ex assessore al personale della passata amministrazione Raggi, ho bandito gli ultimi concorsi per Roma Capitale: sono tutti conclusi, il sindaco e la sua squadra devono sbrigarsi e assumere tutto il personale in graduatoria. Altrimenti alle difficoltà della gestione ordinaria dei servizi si aggiungeranno anche quelle legate alle attività per i bandi del Pnrr.

Sento parlare di contratti a tempo determinato per seguire le progettazioni del Pnrr. Pur rendendomi conto delle esigenze e delle possibilità offerte dalla norma ritengo che tutto ciò non debba impattare sui concorsi pubblici già svolti.

Sia chiaro infatti che soluzioni di questo genere possono essere adottate solo dopo aver esaurito le graduatorie e attinto anche agli idonei. Non si cerchino scorciatoie che ledano le aspettative di chi ha partecipato a un pubblico concorso né si mettano in discussione i principi cardine dell’accesso alla pubblica amministrazione”.

Così in una nota il capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione

(LcR).