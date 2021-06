Dalla Giunta 700 mila euro per riqualificare 30 aree gioco 

La Giunta Capitolina ha approvato lo stanziamento di oltre 700 mila euro finalizzato alla riqualificazione di 30 spazi gioco esterni nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico dell’Assessorato alle Politiche del Verde e dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale che hanno sostenuto il progetto indirizzato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e finanziato dal Dipartimento Tutela Ambientale.

Due scuole per ogni municipio beneficeranno della riqualificazione delle aree gioco dove troveranno posto le nuove attrezzature in legno proveniente da foreste certificate. Due i “set” di giochi tipo previsti dal progetto: tavolino, casetta, altalena inclusiva (adatta anche a bambini con disabilità motorie) e gazebo per i nidi; capanna, tavolo, giostra, struttura per arrampicata, altalena inclusiva per i bambini delle scuole dell’infanzia. Prevista l’installazione della pavimentazione antitrauma e, dove necessario, la rigenerazione del manto erboso. Al termine dei lavori, le aree saranno riconsegnate ai Municipi che provvederanno alla manutenzione, alle periodiche verifiche e agli interventi per l’uso in sicurezza.