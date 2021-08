Dalla Lega Navale Ostia un Vademecum del Diportista

Estate, tempo di vacanze in mare. Sono sempre di più le persone che scelgono la barca come mezzo per godersi qualche giornata libera dal lavoro. Un modo perfetto per conciliare: tempo libero, natura e divertimento. Se è vero che la vacanza in barca è sempre più gettonata, è anche vero che molti sono I diportisti improvvisati.

Per questo la Lega Navale Sezione di Ostia ha stilato un piccolo ma prezioso Vademecum con 8 Regole d’oro per il perfetto diportista: un prontuario preziosissimo per i neofiti delle vacanze al largo.

Prima regola fra tutte: portare pochi bagagli e morbidi, i bagagli in barca vanno infatti ridotti all’essenziale perché lo spazio è poco e deve essere diviso fra tutti i membri dell’equipaggio.

Non bisogna indossare scarpe con i tacchi ma al contrario bisogna portare scarpe aperte o chiuse ma di gomma per scendere a terra.

Importante non dimenticare le classiche scarpette di plastica per camminare sugli scogli.

In valigia non devono mancare alcune magliette di cotone.

Ricordare il costume da bagno e con questo un giubbotto impermeabile.

Ultima ma forse la più importante delle 8 Regole d’oro: vietatissimo gettare qualunque cosa in acqua.

«Una sorta di galateo della navigazione – afferma Carola De Fazio, Presidente della Lega Navale Sezione di Ostia – sicuramente più conosciuto da chi vive la barca come sportivo e meno da chi ha poca dimestichezza. Ovviamente diamo per scontato che chi abbia una barca conosca le regole del mare, I venti e il codice della navigazione. I nostri sono solo dei suggerimenti utili a vivere le vacanze in mare nella maniera più intelligente e senza brutte sorprese».