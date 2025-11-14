Dalla Nomentana all’EUR, Roma tra panetti, ovuli e cocaina da consegna

Roma è una città con molti volti, ma quello svelato dalle ultime operazioni antidroga della Polizia di Stato è inquietante.

In due settimane, oltre 30 pusher sono finiti in manette, tra depositi segreti, confezioni camuffate e magazzini pronti a rifornire quartieri interi.

Il colpo più eclatante arriva dal quartiere Nomentano. Gli agenti del Commissariato Porta Pia hanno fermato un 45enne romano mentre rientrava a casa: nervoso, agitato, sapeva che la partita era finita.

In casa, la Polizia ha trovato panetti di hashish marchiati con loghi da cartoni animati, cocaina “travestita” da caramelle e marijuana sottovuoto, per un totale di circa un chilo di droga pronta per lo spaccio.

Ma non è tutto. Nel XII Distretto Monteverde è stato scoperto un vero deposito: 18 chili di hashish e oltre 400 grammi di marijuana, impacchettati come in un magazzino industriale, pronti a rifornire l’intero quadrante ovest della Capitale.

Anche Aurelio, Prati e altre zone del nord-ovest hanno visto sequestri per un altro chilo tra hashish e cocaina.

A sud della città non va meglio. A Spinaceto, la Polizia ha smantellato una base per il confezionamento della cosiddetta “cocaina da delivery”, pronta per le consegne porta a porta, mentre a Romanina sono state intercettate 30 dosi già pronte in un distributore automatico.

All’EUR, un’auto è stata fermata mentre trasportava stupefacente, e a Villa Glori e San Giovanni sono stati recuperati crack e cocaina.

Il Commissariato Colombo ha invece trovato hashish tra la vegetazione di un parco: 340 grammi suddivisi in involucri numerati, segno della presenza di una vera e propria “piazza” attiva.

Al Celio, tra centro e San Giovanni, l’attenzione è stata rivolta ai più giovani: ketamina, MDMA, funghi allucinogeni e cocaina confezionata in formato “smart” per la movida notturna.

Il bilancio è pesante: 20 chili di hashish, 300 grammi di marijuana, oltre 400 grammi tra cocaina e crack, ketamina, MDMA e funghi allucinogeni.

