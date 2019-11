DALLA … parte nostra | Omaggio a Lucio Dalla – Al Teatro Arciliuto di Roma

Sabato 16 novembre 2019, al Teatro Arciliuto in Roma approda il Concerto spettacolo dei “Dalla parte nostra” Omaggio a Lucio Dalla, band ufficiale del premio Lucio Dalla di Bologna e Roma, con Francesco Mecco Villani – Flavio Moretti – Sandro Di Nino – Edoardo Ricci – Marco Gennari – e con la partecipazione straordinaria dello scrittore, musicista, attore teatrale Claudio Germanò.

“DALLA PARTE NOSTRA” omaggio a Lucio Dalla, è una band composta da 5 musicisti. Francesco Mecco Villani alla voce solista, piano elettrico e clarinetto, Sandro Di Nino alle chitarre e vocalist, Edoardo Ricci al basso, Flavio Moretti al piano elettrico e tastiere e Marco Gennari alla batteria. Band ospite del premio Lucio Dalla di Maurizio Meli, manifestazione che è partita da Bologna, città Natale di Lucio Dalla. La stessa ripropone, con arrangiamenti propri, il percorso artistico forse più significativo dell’Artista Poeta e Autore, in una chiave live accattivante. La voce graffiante di Francesco Mecco Villani, che si rifà moltissimo alla timbrica e all’interpretazione peculiare di Lucio Dalla, proietta il pubblico indietro di 20/30 anni, nell’epoca Dalliana, densa di contraddizioni ma anche di prese di coscienza. Il tutto, reinterpretato con un sound trascinante dell’intera band. Il pubblico rimarrà estasiato e attratto.

Link Evento: https://www.arciliuto.it/it/ programmazione/spettacoli/941- dalla-parte-nostra

Ore 20,30 – Aperitivo Cena facoltativo

(Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

Ore 21,30 – Concerto nella sala teatro

Ingresso Intero Euro 15,00 – Ridotto Euro 12,00 (il ridotto è riservato alle persone iscritte alla NewsLetter del teatro)

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è consigliabile la prenotazione

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5 Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi) – mobile 333 8568464 (calls&sms) info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.

S. B.