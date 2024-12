Dalle autostrade ai quartieri romani: tre arresti e 28 kg di droga sequestrati

Nei giorni scorsi, tre giovani italiani sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo essere stati trovati in possesso di oltre 28 kg di droga, tra hashish e marijuana.

Gli arresti sono avvenuti in tre distinti interventi operati dai commissariati Fidene-Serpentara, Colombo e Monteverde, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto: 11 kg di hashish in autostrada

Il primo intervento ha avuto luogo sull’autostrada, dove un uomo di 30 anni è stato fermato durante un controllo di routine.

Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno notato comportamenti sospetti da parte del conducente, che aveva rallentato improvvisamente alla vista della pattuglia. Una volta fermato, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di droga proveniente dall’abitacolo.

L’intervento del cane antidroga Faro ha portato alla scoperta di 218 panetti di hashish nascosti tra i sedili, per un peso complessivo di 11 kg, insieme a 2 kg di marijuana e una somma di 16.865 euro in contante. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il secondo arresto: 5 kg di hashish in una busta sospetta

Il secondo arresto è stato effettuato dal XII Distretto Monteverde, grazie ad attività di pattugliamento e osservazione. Gli agenti avevano raccolto informazioni su un uomo che nascondeva droga in casa vicino a via Troiani.

Quando l’uomo, un trentaduenne, è stato intercettato con una busta sospetta, ha tentato di fuggire, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. All’interno della busta, sono stati trovati 50 panetti di hashish, per un totale di oltre 5 kg. L’arresto è avvenuto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il terzo arresto: 10 kg di hashish nascosti in un’auto

Il terzo intervento ha visto protagonista un giovane di 21 anni, arrestato dagli agenti del Commissariato Colombo. Il ragazzo, mentre si trovava in Piazza Giuseppe Sapeto a bordo di un’autovettura, è stato fermato per un controllo.

L’odore forte di hashish proveniente dal veicolo ha spinto i poliziotti ad effettuare una perquisizione, che ha portato alla scoperta di 10 kg di hashish, suddivisi in panetti da 1 kg, nascosti nel portabagagli dell’auto. Anche in questo caso, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un duro colpo al traffico di droga:

L’operato degli agenti ha portato a un significativo sequestro di droga e ha impedito che la sostanza raggiungesse il mercato.

Le indagini proseguono per accertare eventuali complici e altri canali di distribuzione.

