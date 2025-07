Dallo Scudetto all’Aula Giulio Cesare: Ubaldo Righetti è consigliere capitolino

Oggi martedì 1° luglio 2025, il Campidoglio ha accolto un volto noto non solo agli amanti della politica, ma anche – e forse soprattutto – a quelli del calcio.

Ubaldo Righetti, ex difensore campione d’Italia con la Roma dello Scudetto ’83, è ufficialmente entrato nell’Assemblea Capitolina tra i banchi del Partito Democratico.

Il suo ingresso è avvenuto in seguito alle dimissioni di Giulia Tempesta, chiamata a ricoprire il ruolo di capo segreteria del sindaco Roberto Gualtieri. Righetti, che nel 2021 era rimasto fuori dall’Aula per una manciata di voti, è ora pronto a indossare una nuova maglia: quella del rappresentante istituzionale al servizio dei romani.

Con voce emozionata e sguardo deciso, ha rotto il ghiaccio dal suo scranno:

“Per me è una grande emozione. Grazie della fiducia. So bene che qui ci sono responsabilità. Ma nella mia vita, nel calcio come nella comunicazione, le responsabilità le ho sempre affrontate. Qui è il posto giusto per agire. Serve movimento, iniziativa. Come in campo, solo se ti muovi qualcosa accade”.