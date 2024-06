D’Amato (AZ): Lazio strade sicure, domani audizioni in commissione, auspico presto legge in aula

“Finalmente domani iniziano le audizioni nella commissione mobilità e trasporti con l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, dopo quasi un anno da quando ho depositato la proposta di legge Lazio Strade Sicure.

Voglio ringraziare l’AIFVS per il patrocinio e il contributo che ha dato nella promozione della proposta di legge. Auspico che presto la legge possa arrivare in aula e raggiungere l’obiettivo fissato dalle direttive europee di zero vittime entro il 2050.

Purtroppo, i dati ci dicono che siamo ancora molto lontani. Quest’anno, il Lazio e Roma sono stati maglia nera per numero di incidenti e vittime sulla strada.

Da inizio anno sono già 24 i pedoni morti nella nostra regione, mentre a Roma e provincia si è segnato il record negativo con 75 vittime”.

Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale, commissario di Azione Lazio, responsabile nazionale Welfare e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.

