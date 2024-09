D’Amato (Azione), stasera alla fiaccolata per il Santa Lucia, tutelare interesse pubblico

“Stasera parteciperò alla fiaccolata promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl contro la svendita della Fondazione Santa Lucia, e in difesa della continuità occupazionale degli 800 lavoratori e lavoratrici e delle attività assistenziali. C’è bisogno di trasparenza, mentre il quadro che abbiamo davanti è estremamente nebuloso.

È ora che la Regione Lazio assuma un ruolo centrale in questa vicenda e metta in campo tutte le azioni necessarie per affermare le proprie prerogative, tutelando la preminenza dell’interesse pubblico”.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D’Amato.

