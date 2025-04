“Dammi il telefono!”: rapina-lampo al Quarticciolo, 18enne in manette

Stava passeggiando da solo, a tarda sera, lungo via dei Larici, nel cuore del Quarticciolo, quando due giovani lo hanno preso di mira. Lo hanno accerchiato, aggredito e derubato del cellulare, lasciandolo sotto shock nel buio della notte romana.

Vittima della rapina un cittadino ecuadoregno, sorpreso alle spalle e assalito con violenza da due soggetti, uno dei quali è stato poi arrestato.

L’episodio è avvenuto nelle scorse ore e ha visto un tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma.

Proprio mentre i rapinatori si davano alla fuga, la vittima è riuscita a chiedere aiuto a una pattuglia in transito. Pochi istanti dopo è scattata la caccia all’uomo.

Le ricerche hanno dato esito positivo: i militari hanno individuato, poco distante dal luogo dell’aggressione, un 18enne tunisino in possesso del telefono appena rubato.

Il giovane ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando i militari, ma è stato bloccato e portato in caserma. Arrestato in flagranza, dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Intanto, proseguono le indagini per identificare il secondo aggressore, riuscito a far perdere le proprie tracce subito dopo l’assalto.

