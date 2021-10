Daniele Torquati è il nuovo presidente del XV municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 15.

Daniele Torquati candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 51,49% mentre il candidato del centrodestra Andrea Signorini si è fermato al 48,51%.

Come voti in assoluto Torquati ne ha raccolti 24.960, molti in più rispetto ai 16.041 del primo turno.

Il centrodestra ha ottenuto gli stessi voti presi al primo turno, anzi ne ha persi 3, passando da 23.517 a 23.514.

Quindi con soli 1.446 voti di differenza a Daniele Torquati riesce l’impresa di recuperare il gap con Andrea Signorini in un territorio che al primo turno aveva visto primeggiare Michetti e Calenda.

L’affluenza è stata bassa: 37,84%; al primo turno fu il 45,48%.

Commento al voto

Ora facciamoci carico di chi ci ha votato e di chi non ci ha scelto, di chi ha meno e di chi non ha avuto fiducia e non è andato a votare.

Avete fatto un capolavoro.