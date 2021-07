Dante e Bach l’11 luglio a Nepi

Si terrà domenica 11 luglio 2021 alle ore 21,00 nel Castello dei Borgia a Nepi (VT) l’evento “Dante e Bach – Il Legame Musaico” in occasione del VII Centenario della scomparsa del Sommo Poeta promosso dall’Associazione culturale La Terzina in partenariato con il Comune di Nepi (Viterbo) e con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Marino e dell’Adi (Associazione degli Italianisti Gruppo Dante).

“Abbiamo concesso il patrocinio di questo Ente – dichiara il Sindaco Carlo Colizza – in considerazione della grande rilevanza culturale che l’evento riveste, orgogliosi che una nostra associazione molto attiva a Marino sia ospitata in una cornice così suggestiva quale è quella di Nepi. Vorrei ricordare il progetto concluso con successo a maggio “Dante: il percorso del desiderio”, promosso da La Terzina, che ha visto la presentazione dei lavori realizzati dalle scuole partecipanti presso Palazzo Valentini a Roma, sede della Città metropolitana di Roma Capitale, che ha patrocinato, non a caso, anche l’evento di Nepi.

Un altro motivo che ci riempie di orgoglio è l’opera concessa dall’artista Stefano Piali – che ha appena chiuso la sua Personale presso il nostro Museo Civico – per promuovere l’evento: un pastello su carta in unico esemplare raffigurante il Sommo Poeta. Un’altra eccellenza della nostra città. Con l’augurio che tutto si svolga al meglio saluto con gioia la ripresa di manifestazioni in presenza, pur nel rispetto delle normative vigenti anti COVID-19”.

La serata sarà presentata da Lucilla Tiberi e vedrà protagonisti il prof. L. Rino Caputo, Direttore della Rivista Internazionale “Dante”, il M° Mario Alberti al Flauto e Cecilia Valente all’Arpa. Modera Francesca Serra scrittrice e divulgatrice (RAI).