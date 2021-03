Dantedì: tutte le attività della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

La Biblioteca nazionale centrale di Roma partecipa attivamente alle manifestazioni dantesche, sia con iniziative in sede, sia contribuendo presso altri istituti agli eventi organizzati dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri appositamente costituito, sia condividendo contenuti tratti dalle proprie collezioni antiche, rare e di pregio attraverso i canali comunicativi istituzionali.

In occasione del Dantedì, il 25 marzo 2021, la Biblioteca avvia il progetto Dante e il ’900: parole, immagini, letture.

Il progetto vuole indagare il rapporto di poeti e scrittori del Novecento con Dante a partire dagli autori esposti nel museo Spazi900 della Biblioteca, da Gabriele d’Annunzio a Eugenio Montale, da Pier Paolo Pasolini a Giorgio Caproni, attraverso edizioni e documenti originali presenti nelle collezioni dell’Istituto.

Affiancheranno poeti e scrittori anche gli artisti del Novecento che hanno illustrato la Divina Commedia.

Il viaggio di presenze, ritorni, riusi di Dante nel Novecento, che prende avvio in modo virtuale, diverrà reale attraverso una sezione espositiva permanente allestita all’interno del museo Spazi900, nella sala dedicata a Pier Paolo Pasolini. La sezione verrà rinnovata periodicamente nelle tematiche e nei materiali esposti. Sarà inoltre arricchita dalle letture della Commedia eseguite da Vittorio Sermonti, rese fruibili tramite una postazione multimediale, insieme anche all’esposizione di testi di Dante utilizzati dallo stesso Sermonti per il suo lavoro. La Biblioteca ha infatti di recente acquisito per donazione parte dell’archivio e della biblioteca personale di Vittorio Sermonti, dichiarati di notevole interesse storico.

Il progetto è patrocinato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il viaggio inizia nel nome di Pier Paolo Pasolini con uno dei documenti più significativi legati alla memoria dantesca conservati dalla Biblioteca: il dattiloscritto con correzioni autografe de La Divina Mimesis.

Per quanto riguarda la partecipazione ad eventi esterni, la BNCR è partner delle due mostre che si terranno a Palazzo Corsini nel 2021 e nel 2022 e organizzate dal Comitato Dantesco, alle quali collabora con prestiti, contributi scientifici e curatele.

La mostra La Biblioteca di Dante, che si terrà dal 7 ottobre 2021 al 16 gennaio 2022 presso la Biblioteca Corsiniana, prevede la partecipazione della BNCR con il prestito di 9 codici manoscritti e la cura scientifica delle relative schede bibliografiche.

Per l’occasione integralmente digitalizzati e in corso di pubblicazione sulla teca digitale, tali manoscritti afferiscono a diversi fondi della Biblioteca e sono databili ai secoli XII-XIV: fra essi si annoverano opere dei classici, testi giuridici e profetici, con esemplari in alcuni casi sontuosamente miniati, quali l’Expositio in Isaiam (Ms. Vitt. Em. 1502) corredato da suggestive illustrazioni che rievocano il fantastico immaginario medievale.

Per la mostra La ricezione della Commedia dai manoscritti ai media, originariamente prevista per la primavera del 2021, e poi rimandata per ragioni legate alla pandemia al periodo 25 marzo-25 giugno 2022, la BNCR concederà in prestito 17 opere antiche e moderne, fra le quali un importante codice dantesco del sec. XIV (Ms. S. Pant. 8), il manoscritto autografo della Francesca da Rimini di Gabriele d’Annunzio e molte edizioni illustrate.

Nell’ambito di tale mostra la BNCR cura, infatti, anche una sezione dedicata a Dante e il ’900, attraverso un percorso volto a sottolineare la fortuna dell’opera dantesca e le sue evidenze nella letteratura, nelle riflessioni critiche degli intellettuali e nei prodotti editoriali del secolo scorso.

Un ulteriore volume è stato concesso in prestito per la mostra Dante. Gli occhi e la mente. Un’epopea popolare, originariamente programmata dal 20 febbraio al 12 giugno 2021 presso il MAR di Ravenna e rinviata all’autunno a causa della pandemia. Si tratta dell’opera Insalata mescolanza di Carlo Gabrielli d’Ogobbio…contiene fauole, essempi, facetie, et motti raccolti da diuersi autori stampata a Bracciano da Andrea Fei nel 1621 (coll. 6.17.C.15).

La Biblioteca, inoltre, accompagna tutto l’anno 2021 con la condivisione di contenuti “danteschi” attraverso i propri canali social (https://www.facebook.com/bncrm e instagram.com/bibliotecanazionaleroma/), con appuntamenti settimanali volti a sottolineare passaggi significativi del testo dantesco, corredati da immagini e illustrazioni di particolare suggestione tratte dalle proprie collezioni antiche, rare e di pregio, sotto gli hashtag #NelMezzoDelCamminDiNostraVita, #VIIcentenariodantesco e #Dantenario.

Per il Dantedì 2021, in particolare, ecco digitalizzato e pubblicato nella teca il Comento di Christophoro Landino fiorentino sopra la comedia di Danthe Alighieri poeta fiorentino stampato nel 1491 a Venezia da Bernardino Benali e Matteo Capcasa, prima edizione interamente figurata della Commedia (BNCR, 70.1.C.1).