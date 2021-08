Davide Bordoni (Lega): Più che ‘sblocca cantieri’ è ‘blocca Roma’

Resto basito e sconcertato dalle dichiarazioni di Calabrese è riuscito nella poco invidiabile impresa di bloccare totalmente le opere a Roma. Doveva sbloccare prima i bus diesel poi la Metro C ma non vediamo muoversi ancora una nulla. Oggi leggiamo che “Roma corre veloce” peccato che la viabilità cittadina non è mai stata messa peggio.

Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni che aggiunge: “Il M5s, evidentemente, è sempre più scollato dalla realtà e dalle reali richieste dei territori: Opere e investimenti tagliati per milioni, uno spreco di risorse che mette in ginocchio la città, dal punto di vista della crescita economica e da quello della qualità dei servizi ai cittadini. Oltre a rendere poco credibile qualunque richiesta di fondi aggiuntivi al Governo. Il Piano collegato al bilancio restituisce una città ferma, in cui si trascurano servizi e si bloccano investimenti. E i romani – e le imprese – lo sanno bene, perché ne stanno pagando ogni giorno le conseguenze”.