Davide Bordoni (Lega): ZTL, Gualtieri non vuole far rimpiangere i danni provocati dalla gestione Raggi

“La giunta Gualtieri non vuole far rimpiangere i danni provocati dalla gestione Raggi e si presenta ai commercianti del centro storico con un provvedimento che viene a danneggiarli pesantemente”.

Così in una nota il diregente Lega Davide Bordoni, responsabile del Dipartimento regionale Commercio del partito.

“Mi riferisco all’estensione della ZTL durante le festività natalizie. In sostanza prolungamento sino alle 19.00 e varchi attivi il sabato e la domenica e nei giorni festivi che cadono nella settimana. Già la pandemia ha dato un colpo tremendo ai negozi del centro per l’assenza del turismo internazionale e lo dimostrano le tante chiusure ed ora anche questo miope e assurdo provvedimento. Bisognerà anche vedere se sarà attuabile lo sbandierato potenziamento dei mezzi pubblici . Intanto tutte le Associazioni di categoria si sono fatte sentire ma temo che le rimostranze non avranno nessun esito positivo”.