Piazza Santi Apostoli si è riempita oggi – giovedì 26 novembre – per dire no alle modifiche sulla normativa venatoria, con il Partito Democratico schierato al fianco di sigle e associazioni ambientaliste e animaliste contro il disegno di legge sostenuto dalla maggioranza.

Alla mobilitazione romana ha partecipato una delegazione ufficiale composta da Patrizia Prestipino, Giovanna Iacono, Eleonora Evi, Francesca Viggiano, Laura Boldrini e Michele Fina, che in una nota congiunta bolla il provvedimento come «una riforma crudele e dannosa e che calpesta la democrazia e i diritti dei cittadini», denunciando un passo indietro proprio mentre i mutamenti climatici mettono già a dura prova la fauna selvatica.

Secondo i rappresentanti dem, l’impianto del testo contrasta con l’articolo 9 della Costituzione e ridimensiona il peso scientifico dell’Ispra, motivo per cui la protesta proseguirà anche fuori dal Parlamento.

Sulla stessa linea interviene la segretaria Elly Schlein, che dà piena ragione ai manifestanti: «Questo ddl va fermato. La destra sta tentando di smantellare l’equilibrio costruito dalla legge 157 tra tutela della fauna, biodiversità, agricoltura e attività venatoria, riducendo garanzie che invece andrebbero rafforzate», accusando il governo di inseguire interessi particolari anziché ascoltare il mondo scientifico e i cittadini.

Le critiche su calendari prolungati, aree demaniali e mancati ristori agli agricoltori

A entrare nel merito tecnico del provvedimento è la deputata dem Eleonora Evi, che accende i riflettori sul ridimensionamento dell’Ispra — l’unico organismo scientifico nazionale indipendente competente sulla fauna selvatica — estromesso o indebolito nei pareri sui calendari venatori oltre febbraio e sulle specie cacciabili a vantaggio di un comitato di nomina politica dove siedono anche le sigle venatorie.

Evi contesta inoltre l’estensione della stagione fino alla fase riproduttiva e l’apertura dei fucili a boschi e aree demaniali finora tutelati, ricordando che la Commissione Europea ha già inviato al governo rilievi formali per la violazione delle direttive «Uccelli» e «Habitat», con il rischio concreto di nuove procedure d’infrazione.

Nel mirino finisce infine l’assenza di tutele per il comparto agricolo, lasciato senza strumenti efficaci di prevenzione né indennizzi certi per i milioni di euro di danni provocati ogni anno dalla fauna selvatica: da qui la richiesta di bloccare subito l’iter e riaprire un confronto ampio nello spirito con cui nacque trent’anni fa la legge 157.

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