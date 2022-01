De Angelis-Martorano (Municipio XV): Violenza sulle donne: incentiviamo l’assistenza alloggiativa 

“Con il documento presentato questa mattina in seduta di Consiglio intendiamo proseguire un percorso avviato nel nostro Municipio che presto possa soddisfare la chiara richiesta di aiuto che proviene dalle donne vittime di violenza nel nostro territorio ma anche da altri quartieri della città.

L’emergenza Covid infatti, non ha fatto altro che aggravare quello che ormai in tutto il paese è diventato un fenomeno in costante crescita, basti pensare che tra aprile 2019 e lo stesso mese del 2020, le richieste di aiuto hanno raggiunto il 176,9% in più.

Oggi, il nostro territorio conta di un Centro Antiviolenza che, inaugurato lo scorso febbraio, ha da subito ottenuto una grossa risposta dal territorio, con oltre 150 donne assistite; a questo si aggiunge poi una casa rifugio che invece ospita stabilmente altre cinque vittime di violenza con minori.

Quasi quotidianamente però nel nostro Municipio arriva la richiesta d’aiuto da parte di donne che chiedono di essere aiutate e supportate in quello che è sempre un lungo e difficile percorso – e in molti di questi casi la richiesta è proprio quella di essere ospitate in un luogo protetto almeno per alcuni giorni – ma al momento, visto i pochi posti disponibili in tutta la capitale, la maggior parte delle volte non riusciamo a soddisfare nell’immediato questa necessità.

E’ per questo che oggi, su un fenomeno su cui non possiamo e non vogliamo più perdere tempo, abbiamo presentato una proposta di risoluzione che impegni il Presidente di questo Municipio, Daniele Torquati, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Agnese Rollo, ad attivarsi per individuare soluzioni di prima assistenza alloggiativa per le donne del nostro territorio vittime di violenza.

Quello dei maltrattamenti femminili è un tema che impone all’intera comunità una riflessione e un impegno quotidiano; un percorso costruito su nuove basi educative e culturali ma anche sulla ferma volontà di agire e voler affrontare questa emergenza nell’immediato e con azioni concrete.”

Così in una nota congiunta la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania De Angelis, e la Vice Presidente del Consiglio del Municipio XV, Sara Martorano.