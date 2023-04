De Gregorio (Azione): Soddisfatta per approvazione mozione per istituzione giornata Rare Sibling

«Sono pienamente soddisfatta per l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione, di cui sono prima firmataria, che impegna la Giunta a promuovere tutte le azioni necessarie all’istituzione di una giornata nazionale dedicata ai cosiddetti Rare Sibling.

Finalmente è arrivato il momento di accendere i riflettori sulle problematiche di questa categoria di persone che, oltre a essere investite dal carico emotivo e concreto dovuto alla presenza in famiglia di un soggetto malato, sono costrette fin da piccole a fare i conti con la sensazione di essere meno bisognose dell’attenzione dei propri genitori e a ricoprire un ruolo di grande responsabilità: essere sorella o fratello di chi è colpito da una malattia rara non solo ha pesanti conseguenze ma comporta difficoltà e paure con i quali i “fratelli rari” devono convivere per sempre.

Ringrazio tutte le forze politiche dell’Aula, che hanno voluto sostenermi e riconoscere la necessità di dare la giusta visibilità a questo delicato fenomeno: prenderne atto è il primo passo per affrontarlo al meglio».

Inoltre, un particolare ringraziamento va a Claudia Finelli, Consigliera del Municipio XIII per averci presentato una realtà, quella dei Rare Sibling, che troppo spesso passa inosservata.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo di Azione in Campidoglio.