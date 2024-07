De Priamo (FdI): da Gualtieri continuano i regali agli occupanti irregolari

“La notizia riportata da quotidiani nazionali e romani, secondo cui Roma Capitale starebbe procedendo all’acquisizione di immobili occupati abusivamente al fine di restituirli agli occupanti, conferma ancora una volta quali sono le priorità di questa Giunta.

Nonostante il gradimento da fondo classifica e un Sistema Roma che in prossimità del Giubileo, non solo non decolla, ma precipita sempre più nel baratro, anziché curarsi del trasporto pubblico locale, della sicurezza e del decoro,

il sindaco Gualtieri preferisce acquisire gli immobili occupati con fondi pubblici (e quindi dei cittadini romani) per riconsegnarli, sanandone la posizione, a chi per anni ha vissuto nell’illegalità sottraendo immobili alle graduatorie di edilizia residenziale popolare che vedono anni e anni di attesa da parte di cittadini bisognosi e non in grado di reperire un alloggio.

In barba a chi ha diritto ad una casa ma non viola la legge, e in barba a chi quotidianamente vive tutti i disagi provocati dall’inefficienza di questa Amministrazione, Gualtieri preferisce sostenere e legalizzare gli amichetti delle occupazioni abusive”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

