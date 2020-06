De Salazar, ASL Villaggio Olimpico: bene approvazione delibera concessione capitolina

“Ieri 3 giugno 2020 l’Assemblea capitolina ha approvato la delibera di concessione dell’immobile di Via degli Olimpionici 19 all’Asl Roma 1 un passo fondamentale affinché il presidio Asl del Villaggio Olimpico venga finalmente aperto.”

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar già consigliere del Municipio II.

“La vicenda ha avuto inizio nel 2013 quando in consiglio municipale fu approvato un mio ordine del giorno per adibire a presidio Asl l’immobile di Via degli Olimpionici con lo scopo di ridurre i disagi per i residenti, a seguito della chiusura del poliambulatorio di piazza Gentile da Fabriano.

Ho seguito in questi anni l’evolversi della vicenda a stretto contatto con la Asl e il dipartimento Patrimonio e finalmente si intravede luce.

La struttura – conclude De Salazar- già pronta da 3 anni ha avuto il via libera dal Campidoglio e i residenti della zona finalmente avranno nei prossimi mesi a disposizione un piccolo presidio per effettuare esenzione ticket, scelta revoca medico di base, prenotazione visite (cup) e vaccinazioni. Il pomeriggio verrà anche erogata attività specialistica.”