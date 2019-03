De Salazar, Municipio II: Del Bello fa regali all’Auditorium e vuole far pagare il verde ai residenti

“L’accordo siglato tra Municipio e Auditorium è una beffa per i residenti del Villaggio Olimpico che non vedono curato il verde dell’intero quadrante. La convenzione, firmata lo scorso giugno, prevede la concessione dell’area antistante il complesso dell’Auditorium Parco della Musica circa 5.750 mq in viale Pietro da Coubertin alla Fondazione Musica per Roma in cambio di 123.570,00 di opere di manutenzione del verde.

La beffa è che l’Auditorium effettua soltanto lo sfalcio delle piccole aiuole in viale de Coubertin e via Germania ma tutto il resto del verde del Villaggio Olimpico continua a restare nel degrado.

Trovo assurdo che il Presidente del Municipio ha svenduto il suolo pubblico di Viale Pietro de Coubertin senza tenere conto che i residenti del Villaggio Olimpico vivono nell’incuria e nella sporcizia e adesso si vuole far pagare tutto ai cittadini attraverso un consorzio.

Con 123.570,00 annui andava imposta la pulizia e lo sfalcio del verde di tutto il Villaggio olimpico più volte l’ anno.

Dopo tre anni di governo la Del Bello farebbe bene a dimettersi”.

Lo comunica in una nota Francesco De Salazar Presidente del Movimento Cittadino Municipio 2.