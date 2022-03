De Salazar “Municipio II sia parte attiva nell’accoglienza cittadini ucraini”

“Il Municipio II sia parte attiva nell’accoglienza di donne e bambini che stanno arrivando in queste ore dalla terra ucraina. Ci sono diverse strutture vuote nel patrimonio municipale, che possono essere tranquillamente utilizzate per accogliere le tante persone in fuga dalla guerra. Il Comune ha messo a disposizione un numero verde con una rete di associazioni e strutture ricettive per garantire ospitalità. Anche la comunità cattolica capitolina insieme a tanti cittadini si stanno mobilitando per aiutare chi fugge dal conflitto. In previsione di un altissimo numero di arrivi l’ offerta di assistenza alloggiativa rischia il collasso, per questo il Municipio si faccia promotore di questa iniziativa e apra le porte delle proprie strutture non utilizzate”.

Lo dichiara il capogruppo Lega al Municipio II Francesco De Salazar