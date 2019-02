De Salazar, Tram 2: ritorna il frastuono, Atac intervenga

“Da molti giorni il tram 2 emette stridore al passaggio sulle curve della linea di ferro. Il sistema di irrorazione dei binari, meccanismo, adottato da Atac per eliminare il fenomeno della rumorosità, risulta disattivato e in questi giorni molti residenti hanno rivolto al sottoscritto diverse segnalazioni. Urge che Atac riattivi i rubinetti dell’acqua per eliminare l’inquinamento acustico ed, è necessario, pianificare per il futuro soluzioni diverse e definitive.”

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar Presidente del Movimento Cittadino Municipio II.