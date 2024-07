De Santis-Canale (LCR): “approvata all’unanimità nostra mozione per messa in sicurezza aree a rischio incendi”

“Dopo l’XI Municipio, il IX e il IV, oggi é la volta della zona a ridosso dell’Università di Tor Vergata a mettere in apprensione i romani. Oramai non si puó piú indugiare oltre: la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente, diritti costituzionalmente garantiti, vanno preservati e difesi.

A tal proposito, accogliamo con favore l’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio Municipale, della nostra mozione per la messa in sicurezza delle aree a rischio incendi e roghi tossici.

Adesso, ovviamente, auspichiamo che la presidente Di Salvo e il sindaco Gualtieri si attivino urgentemente per dare immediata attuazione al nostro indirizzo. e il sindaco Gualtieri si attivino urgentemente per dare immediata attuazione al nostro indirizzo.

Ci auguriamo, altresì, che il Sindaco predisponga celermente un piano di bonifica delle aree verdi a rischio e si attivi per garantirne la messa in sicurezza e la rimozione delle discariche abusive segnalate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, emanando le ordinanze previste dall’art. 192 del TUA e utilizzando i suoi poteri di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025.

Vi sono, infatti, numerosi fondi giubilari per la cura della città che vanno urgentemente usati per bonificare le aree in questione e salvaguardare l’incolumità dei romani”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

