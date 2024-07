De Santis – Canale (LcR): “Servizio Anagrafico Municipio IX ‘ostaggio’ delle vespe orientalis”

“Se non ci fosse da piangere si potrebbe anche sorridere della situazione che si è venuta a creare all’anagrafico del IX Municipio, in tilt da giorni a causa della folta presenza di vespe orientalis.

E mentre le ‘trattative’ e le verifiche su come eliminare il problema vanno avanti, gli uffici oggi sono stati addirittura chiusi per provare una prima disinfestazione, con evidente danno per l’utenza che non ha ricevuto un adeguato preavviso. gli uffici oggi sono stati addirittura chiusi per provare una prima disinfestazione, con evidente danno per l’utenza che non ha ricevuto un adeguato preavviso.

Al netto della criticità che va risolta – e subito – al fine di tutelare l’incolumità di dipendenti e cittadini, ci chiediamo come mai non sia stata garantita la continuità di un servizio così importante spostandolo provvisoriamente nella sede di Spinaceto.

Dopo le evidenti deficienze dei sistemi informatici, adesso anche il problema delle vespe a mettere in difficoltà un’Amministrazione sempre più incapace di risolvere tempestivamente le problematiche e di dare risposte concrete e soluzioni rapide ai cittadini.

Con buona pace dei dipendenti, che si troveranno a dover fronteggiare gli arretrati di questi giorni in condizioni probanti e a cui va la nostra incondizionata solidarietà”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

