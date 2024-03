De Santis (Civica Raggi): “Servizi anagrafici fermi anche oggi, silenzio Campidoglio imbarazzante”

“Anche oggi i cittadini della Capitale d’Italia si svegliano con l’impossibilità di ottenere qualsiasi tipo di atto d’anagrafe e di stato civile.

Un disservizio inaccettabile che perdura da circa una settimana e che sta creando non pochi disagi ai tanti utenti i cui appuntamenti continuano a saltare di giorno in giorno e condizioni di lavoro insostenibili per gli Ufficiali di Anagrafe Stato Civile.

A fronte di ciò, inspiegabile appare il silenzio del Campidoglio che, su questa grave e persistente problematica, ha fatto calare un silenzio a dir poco incomprensibile. che, su questa grave e persistente problematica, ha fatto calare un silenzio a dir poco incomprensibile.

Ancora una volta chiediamo un intervento serio, urgente e risolutivo al fine di superare una situazione che sta penalizzando notevolmente sia il lavoro dei dipendenti capitolini sia i cittadini che, oramai da troppo tempo, non riescono più a fruire correttamente di un servizio fondamentale per la comunità “.

Lo dichiara, in una nota, l’ ex assessore al Personale e capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

