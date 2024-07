De Santis (CR)- Arnetoli (M5S): “su denuncia pressioni al personale Municipio VI si faccia piena luce”

Le condizioni in cui stanno lavorando i dipendenti del Municipio VI sono a dir poco inaccettabili. A complicare il loro operato non sarebbe soltanto la conclamata carenza di Personale che rischia di mandare in fumo progetti per milioni di euro di grande importanza per il territorio, ma anche un clima non idilliaco tra la parte politica e il personale stesso. A complicare il loro operato non sarebbe soltanto la conclamata carenza di Personale che rischia di mandare in fumo progetti per milioni di euro di grande importanza per il territorio, ma anche un clima non idilliaco tra la parte politica e il personale stesso.

Secondo notizie di stampa, alcuni lavoratori avrebbero infatti denunciato probabili pressioni esercitate da alcuni consiglieri sui già pochi dipendenti impegnati a fare i salti mortali per compensare le evidenti lacune d’organico. Una vicenda che, se confermata, sarebbe meritevole di tutti gli approfondimenti del caso.

I dipendenti capitolini vanno rispettati soprattutto in municipi dove le condizioni di lavoro non sono certamente le migliori. Auspichiamo, dunque, che si faccia piena luce sulla questione e che, contestualmente, l’assessore Catarci e il presidente Franco si attivino immediatamente per assicurare al Municipio le risorse di cui necessita per erogare senza difficoltà i servizi ai cittadini”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la consigliera M5S del Municipio VI Laura Arnetoli.