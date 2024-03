De Santis (CR): “Domenica Ecologica, Donzelli distribuisce lasciapassare per congresso FdI, multe per gli altri cittadini”

“Se Fratelli d’Italia non fosse il partito che esprime la presidente del Consiglio e se, a parole, la Meloni non si dicesse attenta alle tematiche ambientali, ci sarebbe soltanto da ridere.

Purtroppo però la questione è molto grave e attiene al rispetto delle regole che, a quanto pare, non valgono per i delegati di FdI impegnati, tra sabato e domenica, a votare per il loro segretario romano.

Il commissario cittadino del partito, Giovanni Donzelli, vestendo i panni del Sindaco di Roma o del comandante della Polizia Locale, ha distribuito il mese scorso un ‘lascia-passare’ per tutti coloro che, tra il 23 e il 24 Marzo 2024, si sono recati con i propri mezzi in viale Kennedy.

Un documento che, stando a quello che si legge, ha consentito ai delegati di spostarsi con qualsiasi tipo di veicolo, in barba a quanto previsto per le cosiddette ‘Domeniche ecologiche’, disposte da Gualtieri. Quindi, sostanzialmente, se sei di Fratelli d’Italia sei autorizzato a non rispettare l’ordinanza ed eviti la multa, altrimenti te la becchi in pieno. Che dire? Complimenti a Donzelli per il senso civico”. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

