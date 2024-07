De Santis (LCR): “Dove sono i fondi per pagare gli straordinari agli agenti di PL?”

“Non ci sono i fondi per pagare gli straordinari dei nostri agenti: lo ha messo nero su bianco il Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. La nota precisa che ciò non avviene per responsabilità del Comando, ma per ‘problemi di natura tecnico-contabile’.

Cosa vuol dire questa formula? Dove sono finiti i fondi che assicurano tanti servizi essenziali per la sicurezza e il decoro della nostra città? Non si comprendono le ragioni che hanno portato a questa situazione, né quali siano le reali priorità di questa amministrazione.

Si può parlare di Giubileo e di tante altre belle opere, ma se si permette che vengano meno i fondi per i servizi di base, vuol dire che qualcosa non funziona.

Perché Roma Capitale temporeggia su quanto dovuto ai propri dipendenti? Si corra subito ai ripari e vengano versate le quote non erogate”.

Così in una nota Antonio De Santis, capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina.

