De Santis (LcR): Gualtieri ha sottovalutato problema, si investa su Polizia Locale per lotta a eco-reati

“Soltanto oggi, dopo due settimane in cui gli incendi hanno messo in ginocchio diverse aree della città, Gualtieri si accorge che a Roma esiste un problema con i sistemi di smaltimento illegale dei rifiuti e con gli insediamenti abusivi nelle aree boschive della Capitale.

La soluzione del Sindaco? Una nuova mappatura. Verrebbe da dire: ‘bene, meglio tardi che mai’. Non in casi come questo, dove il tempismo è un elemento cruciale. Una nuova mappatura. Verrebbe da dire: ‘bene, meglio tardi che mai’. Non in casi come questo, dove il tempismo è un elemento cruciale.

Negli anni passati, si era puntato moltissimo sul ruolo della Polizia Locale di Roma Capitale per la prevenzione ed il contrasto di questi reati.

E, più volte, gli agenti di PL sono stati utilizzati dalla Procura come forza di polizia giudiziaria insieme a Carabinieri e Polizia di Stato.

Quello dei roghi, ce lo dicono le inchieste della magistratura e i lavori della Commissione Ecomafie, non è un evento imprevedibile e casuale (o meglio, può esserlo, ma in una percentuale davvero minore), ma un vero e proprio “sistema”.

Capirlo solo oggi, con interi condomini evacuati, ettari di vegetazione in cenere e costi alle stelle per la messa in sicurezza e le bonifiche, fa sorgere il dubbio che questa Amministrazione, forse, abbia sottovalutato la reale entità del problema.

Alla luce di ciò, un’operazione davvero utile e di buon senso sarebbe quella di investire sul potenziamento delle strutture della Polizia Locale che si occupano di contrasto agli eco-reati (anche con nuovi ingressi, magari), puntando anche e soprattutto sulla formazione e sulla preparazione dei nostri agenti.

Ci auguriamo che l’Amministrazione, almeno questa volta, ci ascolti e accolga la nostra proposta nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

