De Santis (LcR): “Presenterò mozione per abolizione bavaglio social, la critica è un diritto”

“Vietato criticare l’amministrazione e, soprattutto, denunciare casi di comportamenti scorretti attraverso i social media: questa la nuova norma-bavaglio che la Giunta Gualtieri ha inserito all’interno del codice di comportamento dei dipendenti capitolini.

Una censura bella e buona che impone ai lavoratori un rigido clima di silenzio , alla faccia dei principi di trasparenza su cui si dovrebbe impostare l’agire di ogni Pubblica Amministrazione moderna. , alla faccia dei principi di trasparenza su cui si dovrebbe impostare l’agire di ogni Pubblica Amministrazione moderna.

Nei sistemi più aggiornati, infatti, l’Amministrazione agevola in tutti i modi, anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme digitali, la denuncia di ciò che non va, soprattutto se si tratta di eventuali attività non conformi o addirittura illegittime.

Con questo divieto, al contrario, si torna indietro alla sub-cultura del denunciante che ‘sporca’ l’altrimenti intonsa immagine.

Ma perché mai dipendenti capitolini dovrebbero tacere sui social davanti ad attività opinabili ? A chi giova questa assurda museruola? Come primo atto consiliare dopo la pausa estiva, presenterò una mozione per cancellare questa norma ed invito, al contrario, tutti i dipendenti capitolini a denunciare con qualsiasi mezzo ciò che secondo loro non va.

Lancio quindi un appello a tutti i lavoratori di Roma Capitale: l’interesse della collettività, non è mai quello del silenzio ma, al contrario, quello della conoscenza di ciò che accade nell’agire pubblico”.

Così, in una nota, Antonio De Santis, capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina.

