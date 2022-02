De Santis (LcR): “Procedura online su cambi di residenza frutto del nostro lavoro”

“Il Sindaco Gualtieri annuncia novità sulle procedure nei cambi di residenza ma, ancora una volta dimentica di ricordare che si tratta di attività programmate, avviate e realizzate dalla precedente Amministrazione. Non lo rileverei neppure se non fosse che giusto due giorni fa lo stesso Gualtieri si produceva in dichiarazioni dove riferiva di mancata programmazione in tema di macchina amministrativa da parte della precedente amministrazione.

Se così fosse stato allora non avrebbe dovuto copiare.

E quindi mi tocca dire che la procedura online per le richieste dei cambi di residenza è frutto proprio del nostro lavoro.

Basterebbero anche meno di 15 minuti per leggere gli atti ufficiali di Roma Capitale e per vedere che, già nella Relazione al Rendiconto 2020 del Dipartimento Servizi Delegati (DSD), viene evidenziato che nel corso del 2020 sono stati realizzati Gruppi di lavoro con gli operatori anagrafici dei Municipi proprio finalizzati alla messa a punto delle modifiche necessarie allo snellimento delle procedure per i cambi di residenza, dando priorità assoluta alla modalità online.

Tali attività sono continuate nel corso del 2021, parallelamente alle interlocuzioni della Direzione del DSD con il Dipartimento Trasformazione Digitale e la Prefettura, per la definizione della completa digitalizzazione della procedura, con il trasferimento della stessa sul portale istituzionale di Roma Capitale.

Stando sempre negli stessi 15 minuti si potrebbe facilmente verificare che la ‘portalizzazione della richiesta dei cambi di residenza’ è inserito nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2021) del DSD approvato dalla Giunta Raggi, che fissava al 31 luglio 2021 la scadenza per l’approvazione della nuova funzionalità. La stessa che, dopo un necessario periodo di testing, è entrata ora nella fase di “produzione” .

Non volendo infierire, tralascio di considerare che anche il rilascio delle CIE all’interno dei chioschi ex Punti Turistici è opera nostra.

Caro Sindaco Gualtieri, se si taglia il nastro di attività realizzate al 99% da altri almeno il bon ton di ricordarlo o quantomeno di evitare le invettive sul lavoro che oggi ci si va a rivendere come proprio”.

Così in una nota il consigliere capitolino della Lista Civica Raggi Ecologia e Innovazione Antonio De Santis.