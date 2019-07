De Santis: “Prosegue e si consolida lavoro dei Generali alla Guida delle Direzioni di Roma Capitale”

“Prosegue a pieno ritmo e con efficacia il lavoro dei Generali provenienti dall’Esercito e dall’Aeronautica Militare alla guida delle Direzioni di Roma Capitale. Ringrazio Silvio Monti per l’impegno profuso come direttore della Gestione Territoriale Ambientale e del Verde: dispiace che per motivi strettamente personali abbia dovuto interrompere il suo percorso, ma il suo contributo è stato assai prezioso”, sottolinea l’Assessore al Personale Antonio De Santis.

“Gli altri quattro Generali stanno continuando il loro percorso finalizzato a riorganizzare e rafforzare gli uffici in una importante fase di transizione della macchina amministrativa. Giovanni Calcara alla guida della Direzione Servizi Digitali del Dipartimento Trasformazione Digitale; Paolo Gerometta alla direzione delle Risorse Umane e Sicurezza sul lavoro della Polizia Locale; Giovanni Savarese, direttore della Direzione Protezione Civile e Giuseppe Morabito, direttore della Scuola di Formazione Capitolina stanno garantendo un formidabile apporto in termini di professionalità, competenze e capacità di visione strategica”.

“La collaborazione con i Generali si consolida quindi come una risorsa fondamentale per consentire un miglioramento organizzativo della struttura capitolina. Per questo ringrazio sentitamente il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che ci sta consentendo di poter contare su professionalità di primissimo livello”.