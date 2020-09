È stata indetta la Decima edizione del Premio Marco Rossi – Raccontare il lavoro

(Con il patrocinio della FNSI – Media partner Rai Radio Tre)

Il lavoro non è solo la somma di salario, orario e contratto. È libertà, emancipazione e soddisfazione economica. È comunità, solidarietà, valore. Ecco che allora quando viene meno la sua centralità è tutta la società a soffrirne. La caduta del lavoro nella scala delle priorità si riflette anche nella narrazione collettiva. Nel cinquantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori parole come diritti e dignità sembrano riprese da vecchi vocabolari proprio nel momento in cui – vedi la sanità, vedi la scuola – il Covid ci ricorda quanto siano attuali ed essenziali principi come l’universalità e l’uguaglianza.

Da dieci anni il Premio Marco Rossi “dare voce al lavoro” costituisce un importante appuntamento per chi nel mondo della comunicazione e in particolare dell’informazione radiofonica impegna idee ed energie per raccontare la realtà e i cambiamenti del mondo del lavoro, sempre più mercato e sempre meno elemento essenziale di democrazia e coesione sociale.

Voci, racconti, esperienze che nel corso degli anni hanno testimoniato, pur in quadro di progressivo deperimento delle realtà radiofoniche attive nel campo della comunicazione comunitaria, un costante spirito di ricerca e innovazione sia dei linguaggi che delle tecniche utilizzate. Così, anche questa decima edizione, pur nella difficoltà legata all’epidemia, conferma il percorso fin qui esplorato: il lavoro deve avere voce perché il lavoro è la prima voce della nostra vita (Altero Frigerio).

Per partecipare al Premio gli autori possono inviare i materiali proposti entro il 4 ottobre 2020 all’indirizzo mail premiomarcorossi@gmail.com. Le opere dovranno essere accompagnate dai crediti di lavoro (data e luogo di realizzazione o messa in onda, titolo, autore/i, produzione, durata, abstract). La giuria è presieduta da Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3 Rai: previsti diversi premi, tra cui 500 euro per il primo classificato.

