Mappa dei controlli e operazioni ad alto impatto per la Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata in un doppio intervento mirato al ripristino del decoro e alla sicurezza urbana. Le azioni, condotte in collaborazione con le forze dell’ordine e le aziende municipalizzate, hanno interessato le zone di Prima Porta e Conca d’Oro.

L’operazione nel XV Gruppo: maxi-bonifica e restituzione dello scooter rubato

A Prima Porta la task force ha agito su un’estensione di 30 mila metri quadrati tra via della Riserva di Livia e via Frassineto. L’insediamento abusivo, composto da cinque baracche, è stato completamente demolito grazie all’intervento dei mezzi AMA, mentre gli operatori sociali hanno registrato il rifiuto dell’assistenza da parte dei due occupanti. Durante le operazioni di pulizia e bonifica ambientale è saltato fuori anche uno scooter rubato, subito restituito al proprietario dopo i controlli di rito.

Il presidio a Conca d’Oro: tende rimosse e multe reiterate nello spartitraffico

L’intervento nel quartiere Conca d’Oro ha visto invece in campo gli agenti del III Gruppo Nomentano insieme ai Carabinieri. Nel mirino i giardini al centro di viale Val Padana, dove campeggiava una tenda adibita a rifugio di fortuna. Quattro persone tra i 20 e i 40 anni, già sanzionate in passato per analoghi episodi, sono state nuovamente multate per violazioni al Regolamento di Polizia Urbana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza