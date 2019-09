Dedicato all’appuntato Domenico Ricci il piccolo parco di largo Chieregatti a Tor Tre Teste

Il piccolo parco di fronte alle scuole di Tor Tre Teste in largo Chieregatti, adiacente alla Caserma dei Carabinieri, sarà intitolato a Domenico Ricci, appuntato dei Carabinieri e autista di fiducia dell’on. Aldo Moro, ucciso in via Fani, assieme agli altri componenti della scorta, il 16 marzo 1978.

Nel corso della cerimonia di intitolazione, che si svolgerà il 18 settembre 2019 alle ore 17,30 in via Aldo Balma, verrà scoperta una targa commemorativa “Giardino Domenico Ricci: Vittima del terrorismo Medaglia d’Oro al Valor Civile (1934-1978).

Alla cerimonia saranno presenti il figlio Giovanni Ricci, l’Arma del Carabinieri, La Fanfara a Cavallo, il Vice Sindaco Luca Bergamo e il Presidente del V Municipio Giovanni Boccuzzi.