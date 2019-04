Defibrillatori, Figliomeni (FDI): “Tempestivi interventi per salvare vite umane”

“Ogni anno in Italia le vittime per arresto cardiaco sono circa 60mila, circa una ogni 10 minuti, e costituiscono circa l’8% della totalità dei decessi. Numeri impressionanti che fanno riflettere e che potrebbero essere ridotti se, su tutto il territorio italiano, ci fosse una diffusione capillare di defibrillatori oltre che di persone in ogni luogo tra uffici, musei, luoghi sportivi, centri commerciali, in grado di utilizzarli.

“Questa mattina 2 aprile 2019 parteciperò in qualità di Responsabile Nazionale Politiche Sociali di Fratelli d’Italia, come relatore presso la Sala Stampa di Montecitorio ad un convegno organizzato dal partito che tratta proprio di questo tema dal titolo, “Proteggiamo di più la nostra vita – installiamo i defibrillatori in luoghi affollati”, per porre l’accento su questo tema di grande importanza in quanto un tempestivo intervento di defibrillazione e rianimazione consentirebbe di salvare una vita umana. Ringrazio il vice presidente della Camera on. Fabio Rampelli e l’on. Paola Frassinetti di Fdi, che si sono prodigati moltissimo presentando in Parlamento degli atti per una maggiore diffusione della cultura della cardioprotezione. Già presso Roma Capitale sono stato primo firmatario di una delibera che è stata approvata e rendere Roma una città cardio-protetta, perché ritengo che ognuno di noi cittadini, sia in grado attraverso un semplice corso e la fornitura di un defibrillatore posto in ogni luogo di aggregazione, di acquisire le conoscenze necessarie per salvare una persona”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale FDI Politiche Sociali.