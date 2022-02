Degrado a Tor Tre Teste, ennesima chiamata

Tor Tre Teste, via Viscogliosi e Largo Cevasco. L’accampamento individuale sotto il cavalcavia di via Viscogliosi si amplia nel mobilio ,nessuno lo smantella e bonifica l’aria; le roulotte abbandonate sono state rimosse da largo Cevasco e la Polizia Municipale, nell’operazione di prelievo, ci informò sulle verifiche da fare alla Motorizzazione e successivamente che avrebbero portato via anche i tre camper distrutti, purtroppo quando lasci troppo tempo a disposizione questi autoveicoli, arriva il nomade di turno con la carrozzina porta pacchi per impossessarsi di tutto o di poco; le squadre AMA da me sollecitate a largo Cevasco per togliere la massa di fogliame ed altro, mi hanno negato l’aiuto e tutto è ancora li, ci penserà il vento?. Allego delle foto.

Ero in macchina e ho notato l’inquilino dell’accampamento di via Viscogliosi seduto al sole su una panchina di legno e beveva del latte da una bottiglia di plastica. Era sul terrapieno che si affaccia su via di Tor Tre Teste che s’incrocia con via Lanari, sulla panchina “prelevata” dal parco Palatucci e trasportata vicino al suo bivacco. Vogliamo parlare di degrado ambientale? Vogliamo parlare di legalità?, di altro ancora? No, tanto è aria fritta. È morale e umano per le istituzioni e noi tutti lasciar vivere una persona in quel posto e in quelle condizioni? Le macchine sfrecciano, le persone in quel tratto di via Viscogliosi non passeggiano, chi gira lo sguardo a destra o sinistra del sottopasso ?

Camper rotti a largo Cevasco, in attesa degli atti burocratici. I nuovi nomadi con carrozzina ne hanno aperto uno, gli sportelli anteriori prima e lo sportello posteriore dopo, di soppiatto sono entrati a rovistare non so cosa e un nomade fuori era in attesa. Speriamo non siano le loro nuove abitazioni.

Ieri sul Corriere della Sera edizione romana, Antonio Macaluso ci ha raccontato del degrado attorno alla Stazione Termini: “ Castro Pretorio che si lecca le ferite di un’aggressione che non trova fine; la tristezza di una passeggiata per le vie intorno alla stazione s’accompagna ad un senso di inquietudine, un malessere che è anche paura ma non solo; Castro Pretorio, Esquilino, Monti: magnifica cintura intorno a una stazione bella di suo ma sequestrata da ogni genere di bruttura”

E Tor Tre Teste, periferia di Roma? E le altre periferie? Antonio Macaluso la possiamo invitare a visitare il nostro quartiere?