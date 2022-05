Degrado crescente nella piazza del Quarticciolo

Lo “Sportello del Cittadino Centro Anziani L. Petroselli Quarticciolo” denuncia lo stato di degrado della storica P.za del Quarticciolo. Sono mesi che non viene pulita e non esiste un contenitore dei rifiuti.

“Stiamo raccogliendo – afferma Umberto De Felice – le firme contro il degrado, il mancato controllo del territorio da inviare al Sindaco Gualtieri, al Prefetto,al Comandante Vigili Urbani di Roma ed ai mass-media. Stiamo intanto aspettando l’incontro congiunto con l’Assessora Maura Lostia, il Direttore AMA per definire la programmazione degli interventi sul verde, sulla pulizia dei marciapiedi e piazze del quartieri Quarticciolo,Centocelle, Tor Tre Teste, rimozione ostacoli per accesso dei veicoli e mezzi AMA da Via Castore Durante a Via Ostuni, sensi di marciapiedi da e per Quarticciolo, rifacimento marciapiedi. Inoltre potature alberi in Via Molfetta, p.zza del Quarticciolo etc.

“Sono circa nove mesi – conclude De Felice che nel quadrante Via dei Gelsi, Via delle Palme, V.le Palmiro Togliatti, Via Manfredonia, Via Ugento Via Trani, Via Ascoli Satriano, P.za del Quarticciolo Ti invio foto di P.zza del Quarticciolo, c’è un vergognoso stato di abbandono soprattutto nella piazza che rappresenta la storia (vedi anche il monumento) del nostro quartiere. Stiamo intensificando la raccolta di firme per denunciare al Sindaco Gualtieri ed al Prefetto il degrado del nostro quartiere”.