“Degrado del Parco Caduti di Marcinelle a Roma”

Da Facebook ecco Lettera del Segretario Generale del Cgie Michele Schiavone al Sindaco di Roma Virginia Raggi che qui di seguito riportiamo

Gentile Sindaco Raggi,

il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero, che promana dalla legge istitutiva 368/1989, è promotore e interprete di iniziative rivolte ai connazionali che vivono fuori dai confini italiani. La nostra sede è situata presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a Roma, il cui Presidente è attualmente il Ministro Enzo Moavero Milanesi.

Tra i suoi fini il nostro organismo persegue il rafforzamento del legame di tali comunità con la madrepatria e con sue le istituzioni, nonché di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale.

Sottoponiamo all’attenzione della S.V. l’attuale stato di degrado in cui versa il Parco dedicato ai Caduti della tragedia di Marcinelle – simbolo universale di dignità e sacrificio in cui bruciarono vivi 262 minatori, dei quali 136 italiani – situato nel Municipio V di Roma, in Via Galatea, zona La Rustica.

In occasione delle commemorazioni ufficiali, che si sono svolte ieri a Marcinelle ed alle quali hanno partecipato tra gli altri il Vice Ministro degli Affari esteri Emanuela Claudia Del Re, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sullo stato di abbandono in cui versa il citato Parco a Roma.

A fronte dell’importanza etica di mantenere sempre in condizioni dignitose i luoghi della memoria e del ricordo anche dei connazionali caduti all’estero per infortuni sul lavoro, il Cgie Le sarebbe grato, gentile Sindaco Raggi, se potesse acconsentire al ripristino della funzionalità dell’area, nella quale tra l’altro è presente una struttura per anziani.

Siamo convinti del Suo interessamento e dell’attenzione che vorrà dedicare alla nostra sollecitazione e nell’attesa di un suo gradito riscontro, gentile Sindaco Raggi, voglia gradire i nostri più cordiali saluti.