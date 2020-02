Degrado diffuso e rifiuti nel primo lotto del Parco Centocelle

Raccogliendo le segnalazioni di alcuni cittadini, stamattina gli attivisti del Gruppo Pigneto Prenestino del WWF Roma e Area Metropolitana si sono recati di nuovo nel primo lotto del Parco di Centocelle.

In esso hanno documentato per l’ennesima volta la presenza di una situazione di diffuso degrado, con rifiuti sparsi in più punti per tutto il parco, cestini traboccanti, segni di fuochi accesi a terra in diverse parti (compreso il perimetro che costeggia l’area dove ci sono gli autodemolitori), nonché rifiuti ammassati persino accanto al cancello d’ingresso del parco, nell’area del parcheggio e gettati dall’alto in fondo al canalone già oggetto di diversi incendi negli anni passati.

Il WWF torna a chiedere alle istituzioni, locali e comunali, di intervenire quanto prima per ripristinare uno stato decente dei luoghi, raccogliendo i rifiuti ed effettuando controlli affinché non ne vengano portati e gettati altri.

L’associazione ambientalista torna a chiedere con forza anche alcuni interventi urgenti.

E cioè: l’allargamento degli accessi al parco di via Casilina 712 e 730, l’installazione presso l’area del parcheggio di uno o più idranti antincendio, l’elaborazione di uno specifico piano di prevenzione incendi per il parco, considerando i rischi legati alla presenza di attività incompatibili, rifiuti sparsi in più punti oltre a quelli interrati nel canalone e in altre aree, in vista di un’estate che già si preannuncia molto calda.

Alessandro Fiorillo