Degrado in via Tovaglieri e dintorni

Pur non abitando a Tor Tre Teste, frequento spesso il quartiere per “usufruire” del parco e della biblioteca Rodari in via Francesco Tovaglieri.

Da diversi mesi, il degrado, nel pur bel quartiere, è arrivato secondo me, all’apice a cominciare dalle strade piene di buche e di insidie per gli automobilisti; lo stesso parcheggio adiacente alla biblioteca e ad una scuola, è ridotto allo stato… brado, con infiniti escrementi, bottiglie, profilattici sparsi ovunque.

Chissà da quanto tempo non viene fatta un minimo di pulizia, compreso ai secchioni delle immondizie, spesso trasbordanti di rifiuti inevasi.

Via Tovaglieri credo abbia una sorta di record in quanto a buche, come è possibile vedere dalle immagini delle foto, ma anche altre strade non sono da meno.

Credo che il quartiere popoloso, abbastanza giovanile e moderno, non meriti questo trattamento da parte dell’Ama e delle autorità competenti.