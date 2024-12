Degrado urbano e criminalità: a Roma si estende il modello delle “zone rosse”

Controlli mirati sulle piazze dello spaccio, quartieri della movida e stazioni ferroviarie: scatta la direttiva del Ministro Piantedosi per rafforzare la sicurezza urbana con l’introduzione delle cosiddette “zone rosse”.

Un occhio attento e mirato, puntato sulle aree più critiche delle città italiane.

Dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è arrivata una direttiva destinata ai prefetti di tutta Italia, con l’obiettivo di individuare attraverso apposite ordinanze le aree più vulnerabili al crimine e al degrado urbano, e di allontanare in maniera efficace soggetti ritenuti pericolosi o con precedenti penali.

L’iniziativa non è del tutto nuova: già sperimentata a Firenze e Bologna negli ultimi tre mesi, ha portato all’allontanamento di 105 persone su 14.000 controlli effettuati, dimostrando un impatto significativo sulla vivibilità degli spazi pubblici.

Ora, l’obiettivo è estendere questo strumento ad altre città italiane, inclusa la Capitale, per proteggere non solo i luoghi più frequentati dai cittadini ma anche per contrastare fenomeni come lo spaccio di droga, la microcriminalità e il degrado urbano.

Cosa sono le “zone rosse” e dove verranno applicate

Le “zone rosse” si riferiscono a specifiche aree urbane – come piazze, stazioni ferroviarie, aree della movida e luoghi noti per lo spaccio – in cui si concentrano fenomeni di criminalità e situazioni di disagio sociale.

Le ordinanze permettono di disporre l’allontanamento immediato di soggetti pericolosi, riducendo così il rischio di episodi di violenza, risse, furti e altri reati.

In città come Roma, le “zone rosse” potrebbero essere applicate non solo nelle piazze note per lo spaccio ma anche nelle aree centrali della movida, dove spesso si verificano abusi di alcol, vandalismi e risse, oltre che nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie, già oggetto di operazioni interforze.

Un focus particolare per Capodanno

Con il Capodanno alle porte, il Ministero dell’Interno prevede di intensificare i controlli nelle aree di maggiore affluenza, garantendo la sicurezza durante i numerosi spettacoli e manifestazioni previste per la notte del 31 dicembre.

Le “zone rosse” saranno così uno strumento ulteriore per prevenire episodi di microcriminalità e garantire un clima di festa sicuro per tutti.

La sicurezza come priorità

Il Ministero sottolinea che l’obiettivo è duplice: da un lato tutelare i cittadini, garantendo loro spazi pubblici vivibili e sicuri, dall’altro contrastare in modo diretto le situazioni di illegalità e degrado che spesso rendono alcuni luoghi delle città inaccessibili o pericolosi.

Le “zone rosse” rappresentano quindi un ulteriore tassello nella strategia del Governo per combattere la criminalità diffusa, con un approccio che punta a rafforzare la percezione di sicurezza nelle aree più critiche delle città italiane.

