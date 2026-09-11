Dehors abusivi, il I Municipio mette mano al piccone e smantella la giungla del Centro

Il ridimensionamento delle temperature afose e l’inevitabile calo del passeggio turistico segnano la svolta nelle politiche d’uso dello spazio pubblico nel cuore della Capitale.

Nel I Municipio, la fine della stagione calda non corrisponde a una semplice parentesi burocratica, bensì all’esecuzione di un piano strutturato di ripristino della legalità viaria: tecnici e maestranze sono all’opera tra le vie dei rioni per demolire dehors non autorizzati, banchi fissi irregolari e strutture lasciate in stato di degrado dai titolari.

L’operazione è stata documentata da un video diffuso dall’assessore al Commercio del I Municipio, Jacopo Scatà, girato in via Ugo Foscolo, nei pressi di Piazza Vittorio: nello sfondo delle immagini, gli operai imbragano e smantellano una vasta pedana lignea sprovvista dei titoli di conformità previsti dalle normative cittadine.

L’operazione decoro: “Oltre 400 rimozioni tra strutture abusive e morosità”

L’intervento nei pressi dell’Esquilino segna soltanto l’inizio di una campagna di bonifica destinata ad allargarsi a tutti i rioni fino alla fine dell’anno.

Il bilancio del Municipio: “Questo è il primo tassello di un programma ad ampio raggio che colpirà i dehors fuori norma, quelli lasciati all’incuria, le posizioni morose e la rete di chioschi e postazioni fisse irregolari”, ha dichiarato Scatà. L’esponente della giunta municipale ha poi evidenziato come l’azione “permetta di superare ampiamente quota 400 demolizioni, tra interventi diretti e rimozioni indotte, dall’inizio dell’attuale consiliatura”.

I rioni sotto monitoraggio: Le operazioni proseguiranno a ritmo serrato fino a dicembre per liberare i passaggi pedonali da ogni forma di occupazione abusiva.

Esquilino, azzerato il 51% dei dehors nati durante l’emergenza virus

Un contributo decisivo nella mappa delle irregolarità è arrivato dal lavoro d’indagine svolto dal consigliere municipale Niccolò Camponi, affiancato dalle segnalazioni inviate dai residenti e dai rilievi delle forze dell’ordine.

Proprio Camponi ha tracciato il punto sul quartiere Esquilino, area fortemente interessata dalle concessioni straordinarie introdotte nel 2021 per consentire la ripartenza delle attività commerciali nel rispetto del distanziamento anti-Covid.

Con la rimozione della quarantesima installazione su un totale di 79 impianti censiti, il Municipio ha superato il 51% di ripristino delle aree pubbliche.

Un risultato frutto della collaborazione tra la Polizia Locale, i tecnici dell’Ufficio Edilizia e gli operatori dell’Osp comunale per la revoca immediata delle licenze.

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