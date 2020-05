Depuratore ACEA Roma Est. Torna il caldo, la puzza ed anche la rumorosità

Con la stagione calda, tornano le querele degli abitanti di Colli Aniene e dintorni. Trattiamo ancora una volta – noi non ci arrendiamo e rassegniamo – come facciamo da decenni, dell’incompatibilità – da sempre evidenziata – di quell’impianto per la depurazione delle acque con la densa cintura di popolosi quartieri cittadini che lo cingono da ogni parte.

L’impianto oggetto di querele è il depuratore Roma Est di Via degli Alberini gestito dell’ACEA, e il fenomeno che si ripete fin dalla nascita del quartiere, è dei miasmi nauseabondi che diffonde. Miasmi che vanno dal fastidioso all’insopportabile a seconda della distanza a cui si è costretti a vivere. Quest’anno, oltre al ritorno del fetore, si è aggiunto il fragore forte del sistema di sollevamento dei liquami immessi nelle vasche di depurazione. E non poteva essere altrimenti: l’ACEA continua, come ha fatto tutto l’inverno, a trattare non solo le adduzioni ordinarie di liquami, che sono presumibilmente già più del normale, ma anche di quelli trasportati da non si sa dove e ininterrottamente con una interminabile teoria di autocisterne.

Come abbiamo già rappresentato, il problema è ricorrente e vede, come sempre, l’ACEA e Colli Aniene schierati su due fronti contrapposti: su uno l’ACEA che gioca a rimpiattino con la pazienza della gente promettendo, raggirando e continuando puntualmente a trasgredire, mentre sull’altro i cittadini che speranzosi continuano ad essere asfissiati, a reclamare e sperare di essere liberati dalla puzza. Una puzza disgustosa che aleggia tutto l’anno e che si aggrava insopportabilmente durante i mesi estivi, sia per condizioni di persistente alta pressione atmosferica, sia per l’aumento della temperatura e la maggiore apertura delle finestre di casa.

La storia è sempre identica: si intensifica il passaggio di grosse autocisterne dirette al depuratore, e segue subito il fetore raccapricciante. L’anno passato i residenti dei dintorni del depuratore hanno attivato il comitato di quartiere. Questo a sua volta ha reclamato con l’ACEA e, “ … come da copione consunto, ha ottenuto, dal responsabile dei servizi Impianti di depurazione, assicurazione di monitoraggi notturni e antelucani, insomma ancora aria fritta perché passata la festa gabbato lo santo, la puzza tornerà.” E la puzza infatti è tornata, accompagnata però questa volta dall’intenso frastuono.

Anche quest’anno si spera che uno dei comitati di quartiere chieda interventi solleciti e risolutivi dell’ACEA , che allerti pure il municipio e le istituzioni, che presenti un ulteriore esposto-denuncia al Comando dei Carabinieri del NOE, ed anche come è già avvenuto in passato informi l’Autorità Giudiziaria perché indaghi di nuovo sulla natura e provenienza di tutti quei liquami viaggiatori. Chissà che non si ottenga, come in passato, il sequestro dell’impianto per le irregolarità riscontrate.

Federico Carabetta