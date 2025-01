Derby della Capitale: Roma e Lazio pronte alla sfida, rafforzate le misure di sicurezza

Tutto pronto per il derby della Capitale. Domenica 5 gennaio, alle 20:45, lo Stadio Olimpico sarà il teatro dello scontro tra Roma e Lazio, una sfida che, come sempre, accende gli animi dei tifosi e attira l’attenzione di molti.

Nel frattempo, la macchina organizzativa per garantire sicurezza e ordine pubblico è già in moto.

Misure di sicurezza in primo piano

Domani, venerdì 3 gennaio, il questore di Roma presiederà un tavolo tecnico per definire gli ultimi dettagli sulle modalità di afflusso e deflusso delle tifoserie.

La gestione del flusso dei tifosi di Roma e Lazio prevede percorsi separati, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi di scontri tra le due fazioni.

Secondo i dati forniti dalla questura, la sicurezza attorno all’Olimpico rimane una priorità:

Un arresto in flagranza di reato.

92 denunce.

91 istruttorie avviate per Daspo, di cui 53 già notificati.

100 illeciti amministrativi contestati per violazioni del regolamento d’uso dello stadio.

15 segnalazioni alle società sportive per violazioni del codice etico.

Uno dei comportamenti più frequenti contestati riguarda il “passaggio multiplo” ai tornelli, un espediente per eludere i controlli, che continua a essere un fenomeno ricorrente.

La collaborazione come strumento di prevenzione

La questura ha lanciato un appello a rafforzare la collaborazione tra società sportive, tifosi e autorità, per costruire un dialogo inclusivo che affianchi le strategie di rigore e controllo.

Come sottolineato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’obiettivo è far sì che il derby rappresenti non solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per dimostrare maturità e rispetto delle regole.

Un appello ai tifosi

Il derby è da sempre un evento in cui la passione sportiva si intreccia con le tradizioni della città.

Le autorità auspicano che questa passione si esprima attraverso coreografie e cori che rispettino la legalità, evitando gli episodi di intemperanza che hanno caratterizzato alcune partite precedenti.

Con l’avvicinarsi del grande giorno, gli occhi della Capitale e dell’Italia intera saranno puntati sull’Olimpico. La speranza è che questa sfida non solo regali spettacolo sul campo, ma dimostri anche che il calcio può essere una festa di sport, cultura e inclusione.

L’afflusso allo stadio Olimpico

Per quanto concerne l’afflusso allo stadio Olimpico, i sostenitori della Roma potranno accedere da viale delle Olimpiadi, dal ponte Duca D’Aosta per poi incanalarsi su viale del Foro Italico e piazzale del Foro Italico.

I tifosi laziali, invece, avranno come procederanno su piazza Pietro Dodi, viale Paolo Boselli, piazzale della Farnesina, via della Macchia della Farnesina.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.