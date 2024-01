Detenuto esce per un permesso premio ma continua a spacciare, arrestato

Imperterrito nello spacciare cocaina nonostante fosse in permesso premio, per lavorare. A beccarlo sono stagli gli agenti del nucleo investigativo regionale di Roma della polizia penitenziaria.

Così lo scorso 11 Gennaio 2024, nell’ambito di una attività di prevenzione e contrasto all’introduzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo è stato arrestato.

Già detenuto al carcere di Rebibbia, il 30enne era stato ammesso al lavoro all’esterno.

Perquisito poco prima del suo rientro in istituto, è stato trovato in possesso di circa 52 grammi di cocaina, 21grammi di altra sostanza stupefacente 1000 euro in contanti.

Ora la sua posizione si è aggravata.