Diaco – Gagliassi (M5S): “Da assessore Fabiano propaganda ridicola su operato Amministrazione Gualtieri”

“Le dichiarazioni con cui l’assessore all’Ambiente Fabiano esalta l’operato del sindaco Gualtieri nel tentativo di screditare il lavoro della Giunta Raggi sono colme di informazioni errate, fake news e inesattezze.

Fa sorridere che, proprio lui, chieda più rispetto per l’attuale Amministrazione mentre, a sua volta, dimostra di non averne affatto per la realtà dei fatti e per chi, come la Giunta Raggi, ha lavorato sodo per la città. proprio lui, chieda più rispetto per l’attuale Amministrazione mentre, a sua volta, dimostra di non averne affatto per la realtà dei fatti e per chi, come la Giunta Raggi, ha lavorato sodo per la città.

Elenca una serie di cifre no sense, come quelle relative all’investimento sul verde e su Ama, che meritano particolare approfondimento.

L’ Amministrazione M5S ha infatti emanato i bandi da 48 milioni di euro per il verde verticale e da 60 per il verde orizzontale, di cui ha beneficiato quella stessa Giunta Gualtieri che lui osanna e che è intervenuta soltanto in fase di aggiudicazione. Altro che i 9 e i 6 milioni da lui dichiarati.

Su Ama, poi, raggiunge l’apice della disinformazione, dal momento che durante la gestione Raggi è stato presentato un piano industriale da 340 mln di euro per realizzare nuovi impianti – oltre al risanamento di 256 mln di euro di buco finanziario – e sono stati avviati i primi nuovi concorsi di cui ha tratto beneficio questa Amministrazione.

Sul versante trasporti, poi, sono stati presentati ben 160 progetti PNRR grazie ai quali l’attuale Giunta ha avviato i lavori di cui tanto si vanta.

All’assessore Fabiano, dunque, vogliamo ricordare che il rispetto non andrebbe soltanto preteso, ma anche dato. Rispetto per i fatti ma anche per la Giunta Raggi che, dati alla mano, ha lavorato tanto – e bene – per la nostra città”.

Lo dichiarano, in una nota, il vicepresidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco e la capogruppo M5S in Municipio II Elisabetta Gagliassi.

