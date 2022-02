Diaco (M5S): “Lavori di riqualificazione Villa Pamphili, grazie a lascito dell’amministrazione Raggi”

“Il polmone verde di Villa Pamphili conoscerà nuova linfa grazie agli interventi di riqualificazione e recupero del Parco messi in campo grazie al progetto partecipativo avanzato sotto la nostra amministrazione. Questi sono i lavori fatti bene e con cura della giunta Raggi: una grande eredità per Roma e per i suoi cittadini. Auspichiamo che la nuova amministrazione del sindaco Gualtieri sappia tenere in debito conto questo fondamentale lascito e sfruttarlo a dovere. Il rispetto per il verde è amore e rispetto per la vita”.

Cosi in una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S).