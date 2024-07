Diaco-Meleo (M5S): “Mozione Fdi su botticelle è fuoco di paglia, serve più concretezza”

“Purtroppo è un fuoco di paglia la mozione di Fdi che propone di sostituire le botticelle a trazione animale con quelle a trazione meccanica. Da una parte si tratta infatti di un progetto datato, visto che il prototipo di queste macchine risale ormai a 15 anni fa.

Dall’altra bisogna ricordare che quella approvata in Assemblea Capitolina non è una legge, come fatto passare da alcuni media, ma un semplice atto di indirizzo che non avrà conseguenze, dato che le norme a livello nazionale vanno in tutt’altra direzione. non è una legge, come fatto passare da alcuni media, ma un semplice atto di indirizzo che non avrà conseguenze, dato che le norme a livello nazionale vanno in tutt’altra direzione.

Noi del M5S ci siamo spesi a lungo per regolare il settore e dare sollievo ai cavalli da traino. Approvammo un Regolamento per spostare le botticelle nei parchi della Capitale, ma anche quello fu subito impugnato al Tar.

Proprio per questo per tutelare i cavalli servono ben altre azioni, che non possono partire da Roma Capitale. Pur condividendo il tema, come dimostrato dal nostro lavoro, consigliamo ai colleghi della destra maggiore concretezza e meno toni sensazionalistici”.

Così in una nota Daniele Diaco, Vice Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, e Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina.

